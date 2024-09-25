Üye Girişi
Haberler

Bir yandan sevgilisiyle öpüşüp bir yandan da havaya ateş açtı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir genç, sevgilisiyle öpüşürken aynı anda havaya ateş açtı. "Aşkına eşkiya" notuyla paylaşılan çiftin görüntüleri kısa sürede viral olurken videonun altına "Allah ıslah etsin", "Faydasız boş işler" şeklinde yorumlar yapıldı.

Son dönemlerde farklı mecralarda paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde öpüşürken kendilerini kayda alan bir çift var.

"KAFAYI YEMİŞ BUNLAR"

Görüntülerde bir genç kızın, erkek arkadaşının kucağında öpüşür vaziyette havaya ateş ettiği görülüyor. Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Kafayı yemiş bunlar", "2 yıl sonra Müge Anlı'ya çıkar", "Allah ıslah etsin", "Faydasız boş işler" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bir yandan sevgilisiyle öpüşüp bir yandan da havaya ateş açtı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Sosyal Medya 3-sayfa Güncel Yaşam

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar

Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar
Aracında kaçak ürünler yakalanmıştı! CHP'li vekilin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Aracında kaçak ürünler yakalanmıştı! CHP'li vekilin yeni görüntüleri ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yiğit Bulut İsrail iddiası ne? Yiğit Bulut ne dedi? Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? THY ucuz bilet kampanyası nedir, şartları ne? Varane futbolu bıraktı mı? Raphael Varane neden futbolu bıraktı? 25-26 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? PAOK 7 numara kim? Konstantelias kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Eylül İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ajax Beşiktaş maçı muhtemel 11'i ne, kadroda kimler var? Adana ASKİ su kesintisi! 25-26 Eylül Seyhan, Ceyhan, İmamoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 25-26 Eylül Selçuklu, Ereğli, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı muhtemel 11'i ne, kadroda kimler var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });