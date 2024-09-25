Bir yandan sevgilisiyle öpüşüp bir yandan da havaya ateş açtı

Son dönemlerde farklı mecralarda paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde öpüşürken kendilerini kayda alan bir çift var.

"KAFAYI YEMİŞ BUNLAR"

Görüntülerde bir genç kızın, erkek arkadaşının kucağında öpüşür vaziyette havaya ateş ettiği görülüyor. Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Kafayı yemiş bunlar", "2 yıl sonra Müge Anlı'ya çıkar", "Allah ıslah etsin", "Faydasız boş işler" şeklinde yorumlar yapıldı.