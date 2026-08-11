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Hatalı Sollayan Kamyon, Taksiye Çamurlu Su Attı

Hatalı Sollayan Kamyon, Taksiye Çamurlu Su Attı
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Artvin’in Şavşat ilçesinde hatalı sollama yapan bir taş kamyonu hem karşıdan gelen taksi sürücüsünün hayatını tehlikeye attı hem de yolda durup kazayı önleyen taksi sürücüsünün açık şoför penceresinden yoldaki su birikintisini taksinin içine boca etti.

Artvin'in Şavşat ilçesinde hatalı sollama yapan bir taş kamyonu hem karşıdan gelen taksi sürücüsünün hayatını tehlikeye attı hem de yolda durup kazayı önleyen taksi sürücüsünün açık şoför penceresinden yoldaki su birikintisini taksinin içine boca etti. O anlar taksi kamerasına yansıdı.

Artvin-Ardahan karayolu Şavşat ilçesi Armutlu mahallesi mevkiinde ticari taksi sürücüsü Fırat Küpçü, sollama yapmanın kesinlikle yasak olduğu yolda karşı yönden hatalı sollama yaparak gelen taş kamyonunu görür görmez aracını durdurarak mutlak kazayı önledi. Taş kamyonu sürücüsü ise taksi sürücüsünün hayatını tehlikeye atmakla kalmadı hızla giderek yolda durup kazayı önleyen taksi sürücüsünün açık şoför penceresinden yoldaki su birikintisini taksinin içine boca etti. Taksi sürücüsünün ağzının içine bile çamurlu suyun girdiği görülürken, o anlar taksi kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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