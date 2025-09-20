Bir söndü, bir yandı! Aynı tırda peş peşe iki yangın

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çekiyle götürülen tırda yeniden yangın çıktı. Tır, çekici ile itfaiye binasına götürülerek söndürüldü.

Ankara'nın Elmadağ ilçesi Lalabel Mahallesi'nde akşam saatlerinde edinilen bilgilere göre, saman yüklü bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

PEŞ PEŞE İKİNCİ KEZ YANDI

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkan yangını söndürüldü. Yangında hasar gören tır çekici ile götürülürken, tırda tekrar yangın çıktı.

Tekrar yangın çıkması üzerine çekici tırı, Lalabel Mahallesi'nde bulunan itfaiye binasına götürdü. İtfaiye ekipleri yanan tırı tekrar söndürürken, olay maddi hasar ile atlatıldı.