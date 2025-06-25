Bir senelik serüven sona erdi! Leyla dizisi için karar verildi

Bir senelik serüven sona erdi! Leyla dizisi için karar verildi
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Başrol değişikliği, zaman atlaması ve yayın günü hamlelerine rağmen izleyiciden beklenen ilgiyi göremeyen "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…" dizisi için final kararı alındı. 11 Eylül 2024'te yayın hayatına başlayan yapım, 40. bölümüyle ekranlara veda edecek. Başrol Alperen Duymaz'ın ayrılığı sonrası Selçuk Yöntem'in kadroya katılması ve senaryoda bir yıl ileriye gidilmesi de reyting kaybını durduramadı.

Geçtiğimiz eylül ayında NOW ekranlarında yayın hayatına başlayan "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…" dizisi için final kararı verildi. İlk olarak çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan dizi, kısa süre önce pazar günlerine alınmıştı. Ancak yayın günündeki değişiklik, reyting performansına beklenen katkıyı sağlamadı.

Dizinin başrol oyuncusu Alperen Duymaz'ın projeden ayrılması, izleyici nezdinde önemli bir kırılma noktası olmuştu. Karakterin senaryodaki vedasının ardından kadroya Selçuk Yöntem gibi deneyimli bir isim dahil edildi. Bu hamleyle izleyici ilgisini yeniden yakalama hedefi güdülse de, sonuçlar beklentileri karşılamadı.

Bir senelik serüven sona erdi! Leyla dizisi için karar verildi

Senaryo tarafında da ciddi bir dönüşüme gidilerek bir yıl sonrasına sıçrama yapılmış, hikâyeye yeni karakterler ve gelişmeler eklenmişti. Ancak tüm bu yeniliklere rağmen pazar akşamları istenilen izlenme oranlarına ulaşılamadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Leyla" dizisi 40. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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