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'Bir kişi raylara atladı' iddiası! Seferler durduruldu

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İstanbul'da bulunan Kartal Soğanlık Metro İstasyonu'nda bir kişinin raylara atladığı iddia edilirken; seferlerin durdurulduğu bildirildi.

İstanbul'da Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında bir kişinin raylara atladığı iddia edildi.

Soğanlık Metro İstasyonu'nda gerçekleştiği öne sürülen olayın ardından metro seferlerinin durdurulduğu belirtildi. Olayın sonrasına ait olduğu ifade edilen görüntüler de sosyal medyada yer aldı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

İddialara ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

'Bir kişi raylara atladı' iddiası! Seferler durduruldu
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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