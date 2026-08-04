Kocaeli'de Bir Haftada 151 Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada düzenlediği 151 uyuşturucu operasyonunda 161 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde ile 121 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 9 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli genelinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Temmuz-3 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 143 operasyonda 150 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 140'ı adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 şüpheli ise tutuklandı. Operasyonlarda 286 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6 gram skunk, 425 gram esrar, 37 gram metamfetamin, 94 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 480 gram amfetamin, 9 gram kokain, 164 sentetik ecza ve 8 adet ecstasy ele geçirildi.

Jandarmanın 8 operasyonunda 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen 8 operasyonda ise 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise serbest kaldı. Jandarma ekiplerinin operasyonlarında ayrıca 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 735 gram esrar, 2 gram skunk, 6 uyuşturucu hap ve 121 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı