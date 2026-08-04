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Kocaeli'de Bir Haftada 151 Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Kocaeli'de Bir Haftada 151 Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama
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Kocaeli'de son bir haftada düzenlenen 151 uyuşturucu operasyonunda 161 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 9 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 2 kilogram uyuşturucu, 121 kök kenevir ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada düzenlediği 151 uyuşturucu operasyonunda 161 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde ile 121 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 9 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli genelinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Temmuz-3 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 143 operasyonda 150 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 140'ı adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7 şüpheli ise tutuklandı. Operasyonlarda 286 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6 gram skunk, 425 gram esrar, 37 gram metamfetamin, 94 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 480 gram amfetamin, 9 gram kokain, 164 sentetik ecza ve 8 adet ecstasy ele geçirildi.

Jandarmanın 8 operasyonunda 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen 8 operasyonda ise 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise serbest kaldı. Jandarma ekiplerinin operasyonlarında ayrıca 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 735 gram esrar, 2 gram skunk, 6 uyuşturucu hap ve 121 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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