Bir garip olay! Misafirliğe gittiği evde tacizden tutuklandı

Bir garip olay! Misafirliğe gittiği evde tacizden tutuklandı
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Samsun'da bir kadın, evine gelen akrabası H.Ö.'nün elle tacizine uğradığını iddia ederek yardım çağrısında bulundu. Şikayet üzerine kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı. H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da bir kadın, evine misafirliğe gelen akrabası 30 yaşındaki H.Ö. tarafından elle tacize uğradığını iddia ederek yardım çağrısında bulundu. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (30), konuşmak amacıyla akrabası D.K.'nin (34) evine gitti. Ancak burada H.Ö.'nün D.K.'ye elle tacizde bulunduğu öne sürüldü. D.K., kendisine sarılan H.Ö.'nün elinden kurtulup 5. kattaki evinin penceresine çıkarak feryat ederek çevreden yardım istedi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada panikleyen H.Ö. evden kaçarak uzaklaştı. Kadının şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, H.Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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