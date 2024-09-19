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Bir cinsel ilişki rezaleti daha! Bu kez tarihi mekanı adres seçtiler

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Son dönemlerde kamuya açık alanlarda çekilen cinsel ilişki görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bursa'nın tarihi Tophane Mahallesi'ndeki kalenin dibinde bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği görüldü. O anlar başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.

İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da kamuya açık alanlarda cinsel ilişkiye girenlerin görüntüleri büyük tepki çekmişti. Benzer bir olay bu kez Bursa'da yaşandı.

Tarihi Tophane Mahallesi'ndeki kalenin dibinde bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde bir çiftin ilişkiye girdiği görüldü. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Bir cinsel ilişki rezaleti daha! Bu kez tarihi mekanı adres seçtiler
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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Yorumlar (7)

Onur Yener:

CHP'ye geçen Bursa laiklik ve çağdaşlık konusunda zirveyi zorluyor, Artık Bursa'nın dağlarında da çiçekler açıyor...

5
16
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Samet:

Artık tam bir avrupa ülkesiyiz YAŞASIN !

5
7
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Ö AKGÜN:

Allah el kahhar ismi hürmetine kahreylesin Yeter artık iş iyice sokağa düştü

6
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Birşey demedimki:

Telefona Kaydeden vatandaşlar kaç para alıyor acaba

4
2
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Bayram Ayvenli:

Bunları cekip burya atanlar neden ikisinede girmiyo

6
0
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BARBAROS:

Evet artık çağdaşız. Bu davranışlar normal karşılandığı gün tam çağdaş olacağız

0
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