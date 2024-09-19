Bir cinsel ilişki rezaleti daha! Bu kez tarihi mekanı adres seçtiler
Son dönemlerde kamuya açık alanlarda çekilen cinsel ilişki görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bursa'nın tarihi Tophane Mahallesi'ndeki kalenin dibinde bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği görüldü. O anlar başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.
İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da kamuya açık alanlarda cinsel ilişkiye girenlerin görüntüleri büyük tepki çekmişti. Benzer bir olay bu kez Bursa'da yaşandı.
Tarihi Tophane Mahallesi'ndeki kalenin dibinde bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde bir çiftin ilişkiye girdiği görüldü. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
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