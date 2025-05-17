Bir Arı Trafiği Kilitledi: Tır Sürücüsü Fenalaştı

Bir arı ilçe trafiğini kilitledi... İstanbul Bursa karayolunda tır sürücüsü arının ısırması sonucu fenalaştı, tır makas atıp trafiği kapattı

Bir arının yaptığına bak...Yüzlerce kişiyi mağdur etti

Şahsın kurtarılması ve tırın yolu kapatması sebebiyle İstanbul Bursa karayolunda yüzlerce kişi saatlerce beklemek zorunda kaldı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki tır sürücüsü arının ısırması sonucu şoka girdi. Kontrolden çıkan tır makas atıp trafiği kapattı. İstanbul Bursa karayolu sürücünün hastaneye kaldırılması ve makas atan tırın kaldırılmaması üzerine saatlerce kapalı kaldı, yüzlerce sürücü ve yolcu da yolda bekledi.

Kaza dün akşam saatlerinde Orhangazi - Gemlik yolu Gedelek trafik ışıklarında meydana geldi. Yalova'dan Bursa yönüne seyir halinde bulunan 48 yaşındaki Bülent Ç. idaresindeki 61 KN 278 plakalı tır yoldan çıkıp makas attı. Ekipler olay yerine geldiğinde sürücünün arı sokması sonucu şoka girip kaza yaptığını belirlediler.

Hemen 112 ambulans ekibi istendi. Olay yerine gelen ambulans ekibi arının soktuğu şoktaki sürücüyü hastaneye kaldırdı. Tır makas attığı için yol kapandı. İstanbul Bursa yönüne giden sürücüler ise kaza ve yolun kapalı olması sebebiyle mahsur kaldılar.

Uzun araç kuyruğu ekiplerin çalışması ve aracın kaldırılmasıyla sona erdi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.