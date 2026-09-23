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Bingöl Solhan'da okul mutfağındaki yük asansörüne kafası sıkışan öğrenci yaralandı.

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Bingöl Solhan'da okul mutfağındaki yük asansörüne kafası sıkışan öğrenci yaralandı.
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Bingöl'ün Solhan ilçesindeki bir okulun mutfağında kullanılan yük asansörüne kafası sıkışan 9. sınıf öğrencisi yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan öğrenci, Solhan Devlet Hastanesi'nden Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de okul mutfağında kullanılan yük asansöründe kafası sıkışan 9. sınıf öğrencisi yaralandı.

Olay, Solhan ilçesindeki Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mutfak için kullanılan yük asansöründe 9. sınıf öğrencisi A.D.'nin kafası sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan öğrenci, ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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