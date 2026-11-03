Bingöl Solhan'da kayıp alzaymır hastası 7. günde 150 personelle aranıyor

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde 81 yaşındaki alzaymır hastası Cabbar Peşmen'i bulmak için yürütülen arama çalışmaları 7'nci gününde de devam ediyor. Arama faaliyetlerine 150 personel ve 6 dron katılırken, ekipler yaşlı adamdan gelecek bir iz için bölgede yoğun çalışma yürütüyor.

Solhan ilçesinde yaşayan Cabbar Peşmen (81), 25 Ekim günü Halimepınar Mahallesi'ndeki evinden Genç ilçesinde yaşayan yakınlarının yanına gitmek üzere ayrıldı. Ancak yakınlarının yanına ulaşmadığı öğrenilen Peşmen'den bir daha haber alınamadı. Ailesinin 28 Ekim tarihinde yaptığı kayıp ihbarının ardından bölgede yoğun arama çalışması başlatıldı.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara UMKE, jandarma, emniyet ekipleri ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Toplam 150 personelin görev aldığı çalışmalarda, 6 dron ile havadan da tarama gerçekleştiriliyor. Ekipler, belirlenen bölgelerde arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı