Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bingöl Solhan'da kayıp 81 yaşındaki alzaymır hastasının cansız bedeni bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl Solhan'da kayıp 81 yaşındaki alzaymır hastasının cansız bedeni bulundu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 25 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki alzaymır hastasının cansız bedenine Göksu köyü kırsalında ulaşıldı. Hastanın bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 25 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki alzaymır hastasının cansız bedenine, ilçeye bağlı Göksu köyünde ulaşıldı.

Solhan ilçesinde yaşayan alzaymır hastası Cebbar Peşmen, 25 Ekim sabahı evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının 28 Ekim'de kayıp ihbarında bulunmasıyla polis ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Peşmen'in kaybolduğu gün D-300 kara yolu üzerinde Elbaşı köyü istikametinde yürürken görüldüğü tespit edildi. Çalışmalar çevre köyler ve kırsal alanlarda genişletilirken, Peşmen'in cansız bedenine Solhan ilçesi Göksu köyü kırsalında ulaşıldı.

Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi

Ev hapsindeyken talimat verdi, 19 işçiye mezar olan fabrika karıştı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında kahreden detay! Facia büyüyebilirmiş

4 askerimizin şehit olduğu kazada korkutan gerçek ortaya çıktı
Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı! İran, ABD'nin Bahreyn'deki radarını vurdu

Korkulan oldu! Ajanslar acil koduyla duyurdu
AB'nin kabul etmediği kokoreç COP31'de BM alanına girdi! Tadan yabancılar ertesi gün yine geldi

AB'nin kabul etmediği lezzet BM alanında! Tadan yine geldi
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı yıldızın peşinde

Türkiye'de yılın transfer bombası patlamak üzere!
Kıraç çocuklarıyla ilk kez kamera karşısına geçti! Babalarının izinden gidiyorlar

Ünlü şarkıcının çocukları babalarının izinde! İşte son halleri
19 işçinin ailesi yas tutarken patron ev hapsini Boğaz'a nazır yalıda çekecek22

19 işçinin ailesi yas tutarken, patron cezasını bakın nerede çekecek
Ekran başındakiler donup kaldı! Annesinden kayıp genç kızla ilgili 'Yok artık' dedirten iddia

Annesinden kayıp genç kızla ilgili "Yok artık" dedirten iddia