Bingöl Solhan'da inşaat iskelesinden düşen 45 yaşındaki K.T. yaralandı

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde inşaat iskelesinden düşen 45 yaşındaki K.T. yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Solhan ilçesinde K.T. (45), inşaat iskelesinden düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından K.T., Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı