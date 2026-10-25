Bingöl Solhan'da inşaat iskelesinden düşen 45 yaşındaki K.T. yaralandı

Bingöl Solhan'da inşaat iskelesinden düşen 45 yaşındaki K.T. yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Solhan ilçesinde 45 yaşındaki K.T., inşaat iskelesinden düşerek yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Solhan Devlet Hastanesi'nin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde inşaat iskelesinden düşen 45 yaşındaki K.T. yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Solhan ilçesinde K.T. (45), inşaat iskelesinden düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından K.T., Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı