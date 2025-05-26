Bingöl Kiğı'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20.13'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi, olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
Merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.13'de merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa