Bingöl Kara Yolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bingöl Kara Yolunda Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş-Bingöl kara yolu üzerindeki hemzemin geçitte meydana gelen kazada, otomobilin arkadan çarptığı kamyondaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl kara yolu üzerindeki hemzemin geçitte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muş-Bingöl kara yolu üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Aynı yöne seyreden otomobil, hemzemin geçitten geçmek üzere olan kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sosyal medya fenomenine hava atmanın bedeli ağır oldu

Sosyal medya fenomenine hava atmanın bedeli ağır oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afra Saraçoğlu'nun performansı Brezilya'da üniversitelerde ders konusu oldu!

Afra Saraçoğlu'nun performansı Brezilya'da üniversitelerde ders konusu oldu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.