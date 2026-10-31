Bingöl Ilıcalar'da yolun karşısına geçen 2 kişiye otomobil çarptı, ağır yaralandılar

Bingöl Ilıcalar'da yolun karşısına geçen 2 kişiye otomobil çarptı, ağır yaralandılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde, Bingöl istikametinden gelen otomobil, akaryakıt istasyonunun marketine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Ağır yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de Ilıcalar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 25 DK 405 plakalı otomobil, Bingöl istikametinden seyir halindeyken yolun karşı tarafında bulunan akaryakıt istasyonunun marketine gitmek amacıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye nakledildi.