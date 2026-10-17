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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarında 34 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarında 34 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hafta boyunca yürüttüğü çalışmalarda 34 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve suç aletleri ele geçirilirken 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bingöl'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 34 şüpheli yakalanırken, 3 kişi tutuklandı. Çalışmalarda uyuşturucu maddeler, ruhsatsız silahlar ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe birimleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik ve Asayiş şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında 30,25 gram esrar, 7,11 gram skunk, 5,43 gram metamfetamin ve 0,74 gram kokain ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör, 1 kurusıkı tabanca ve 50 kurusıkı fişeği, 79 fişek, 1 havalı tüfek, 4 kesici alet ve 1 muşta ele geçirildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda ise ifadelerinin alınmasına yönelik arama kaydı bulunan 19, idari para cezasına yönelik arama kaydı bulunan 3 ve hapis cezasının infazına yönelik arama kaydı bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 24 kişi yakalandı.

Hapis cezasına yönelik yakalanan şahıslardan birinin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından 9 yıl 2 ay, diğerinin ise "Cinsel Taciz" suçundan 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Hafta boyunca yürütülen çalışmalarda yakalanan 34 şahıstan 3'ü tutuklanırken, 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kişiye idari para cezası uygulanırken, 24 şahıs serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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