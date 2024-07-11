Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Huzurlu Sokaklar Uygulamasında 3 Aranan Şahıs Yakalandı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği "huzurlu sokaklar" uygulamasında 3 aranan şahsı yakalarken, 36 araca da cezai işlem uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, "Huzurlu Sokaklar Uygulamasında 2 bin 142 şahıs, 884 araç sorgusu, 11 iş yeri, 7 park-mesire alanı, 21 metruk bina kontrol edildi. 36 araca cezai işlem uygulandı. 3 aranan şahıs ve 9 yoklama kaçağı tespit edildi. 7 gram narkotik madde alınmıştır" denildi.

Uygulamaların periyodik olarak devam edeceği kaydedildi. - BİNGÖL