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Bingöl haber: Sele kapılan genç ve onu kurtaran kuzeni, yaşadıklarını İHA'ya anlattı

3. Sayfa Haberleri

Bingöl haber: Sele kapılan genç ve onu kurtaran kuzeni, yaşadıklarını İHA'ya anlattı

Bingöl 3. sayfa haberine göre Kütahya'da sağanak yağmur sonrası oluşan sele kapılan genç ve kuzeni, yaşadıkları o anları İHA'ya anlattı.

Kütahya'da sağanak yağmur sonrası oluşan sele kapılan genç ve kuzeni, yaşadıkları o anları İHA'ya anlattı.

Dün akşam saatlerinde Kütahya merkeze bağlı Göynükören köyü Porsuk çiftliğinde derenin taşması sonucu meydana gelen sel, köyde adeta can pazarı yaşanmasına neden oldu. 22 yaşındaki Melih Yıldız isimli genç sele kapıldı. Selde bir müddet sürüklenen Melih Yıldız, kuzeni Emre Yıldız tarafından son anda kurtarıldı.

Kuzeni tarafından son anda selden kurtarılan Melih Yıldız, yaşadığı o anları İHA'ya anlattı. Melih Yıldız, "Bir anda sele kapılıp gideceğimi zannettim. Kurtarıldığımı anlayınca dünyalar benim oldu. Şu anda çok mutluyum.Yeğenime sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Bir süre selde sürüklenen yeğenini canı pahasına kurtaran Emre Yıldız da, "Baktım yeğenim selde gidiyor. Hemen atlayıp kurtardım. Daha önce de 2018 yılında dedemi selden kurtarmıştım. Sonuçta yeğenim, bırakacak değiliz" diye konuştu.

Bu arada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı üyesi AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de Porsuk çiftliğine gelerek incelemelerde bulundu. Gazel, Emre Yıldız ve Melih Yıldız kuzenler ile Porsuk çiftliği sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gazel, bölgenin iyileştirilmesi ve maddi zararların giderilmesi yönünde devletin tüm kurumlarının harekete geçtiğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İhlas Haber Ajansı Emre Yıldız Kütahya 3. Sayfa Haberler

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