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Bingöl haberleri: Genç kadın eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun yağdırdığı anlar kamerada

Bingöl 3. sayfa haberi | Genç kadın eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun yağdırdığı anlar kamerada Eski nişanlısının silahlı saldırısı Ahmet Batuhan hayatını kaybetti Tokat'ta genç kadın eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun yağdırdı.

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Genç kadın eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun yağdırdığı anlar kamerada

Eski nişanlısının silahlı saldırısı Ahmet Batuhan hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'ta genç kadın eski nişanlısı ile arkadaşına kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda Ahmet Batuhan Yıldız sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay; Kent merkezi Çeçenistan caddesinde meydana geldi. İddiaya göre F.G. eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız ile arkadaşı E.D.'ye tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız ile arkadaşı E.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri Sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Batuhan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayın ardından gözaltına alınan genç kız polis merkezinde sorguya alındı. Polis ekipleri genç kızın tabancayı nereden temin ettiğinin tespiti için çalışma başlattı.

Oğlunun hayatını kaybettiğinden habersiz olan anne Kadriye Ünver Yıldız, çocuğunun işyerinin önüne geldiğinde yaşanan olayı fark ettiğini söyledi. Yıldız, oğlunun F.G. ile geçen yıl nişanlandığını belirterek, "Düğün günü alacaktık kızın babası razı olmadı. Benim çocuğumda yapacağı bir şey yoktu. Çok seviyordu ama böyle oldu. Yüzüğü atan kendileri idi" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - 3. Sayfa

Çeçenistan Tokat 3. Sayfa Haberler

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