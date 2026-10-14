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Bingöl Gültepesi köyünde çukura düşen 2 inek itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

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Bingöl Gültepesi köyünde çukura düşen 2 inek itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Bingöl'ün Gültepesi köyünde çukura düşen 2 inek, olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Ekiplerin çukurdan çıkardığı 2 inek sahibine teslim edildi.

Bingöl'ün Gültepesi köyünde çukura düşen 2 inek, ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Gültepesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 inek çukura düştü. İneklerin kurtarılması için bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çukurdan çıkartılan 2 inek sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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