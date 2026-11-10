Bingöl Genç'te okul bahçesindeki mazgala düşen kediyi itfaiye kurtardı

Bingöl Genç'te okul bahçesindeki mazgala düşen kediyi itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bingöl'ün Genç ilçesindeki Kız Meslek Lisesi bahçesinde mazgala düşen kedi, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kediyi fark edenlerin durumu bildirmesiyle bölgeye sevk edilen ekipler, kısa sürede mazgala ulaşıp kediyi çıkardı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde okul bahçesinde bulunan mazgala düşen kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Genç ilçesindeki Kız Meslek Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Mazgala düşen kediyi fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları çalışmayla kediyi düştüğü mazgaldan çıkardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı