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Bingöl-Erzurum karayolunda otomobilin çarptığı 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Bingöl-Erzurum karayolunda otomobilin çarptığı 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde otomobilin çarptığı 17 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada otomobilin çarptığı 2 kişiden diğeri de ağır yaralandı.

Bingöl'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Sudenaz Bolluk hayatını kaybetti.

Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 DK 405 plakalı otomobil, Bingöl istikametinden seyir halindeyken yolun karşı tarafında bulunan akaryakıt istasyonunun marketine gitmek amacıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarpmış, çarpmanın etkisiyle 2 kişi ağır yaralanmıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye nakledildi. Ağır yaralı olarak tedavi altında bulunan 17 yaşındaki Sudenaz Bolluk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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