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Bingöl-Erzurum karayolunda ağaçlara çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Bingöl-Erzurum karayolunda ağaçlara çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
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Bingöl-Erzurum karayolu Soğukçeşme mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı; ihbar üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Soğukçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 ANF 344 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak duran araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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