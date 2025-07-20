Bingöl'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Bingöl merkez ile Genç ve Solhan ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Bingöl merkez ile Genç ilçesi Yayladere ve Solhan ilçesi Kırık bölgesinde orman yangını çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgelere itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangınlar, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL