Bingöl'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bingöl'ün Ekinyolu köyü ve Güzeldere bölgesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Bingöl'de çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ekinyolu köyü ve Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyü bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangının kontrol altına alındığı bildirildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa