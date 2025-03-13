İlginç anlar! Kazanın şokuyla indiği arabasının peşinden böyle koştu

Bingöl merkez hastane kavşağındaki , ışıklarda bekleyen bir araca kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil de önündeki araca vurdu.

PANİKLE ARAÇTAN İNDİ

Bu sırada panikleyen sürücü, aracını kapatmadan otomobilden indi. Birkaç saniye bekleyen sürücü, aracın hareket etmesi ile ikinci şoku yaşadı.

PEŞİNDEN KOŞTU

Sürücüsü olmadan ilerleyen otomobilin peşinden koşan vatandaş, yetiştiği araca binip kontrollü şekilde sağa çekerek durdurdu. O anlar başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.