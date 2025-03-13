Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Hakemin kararı Fenerbahçe'yi yaktı! işte 117. dakikadaki penaltı pozisyonu

Maçın bile önüne geçti! İşte 117. dakikadaki penaltı pozisyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırrı Süreyya Önder aynı karede!
İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak

Ukrayna'ya asker gönderecek ilk ülke belli oldu

İlginç anlar! Kazanın şokuyla indiği arabasının peşinden böyle koştu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de meydana gelen zincirleme trafik kazası, akılalmaz görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kamyonun arkadan çarptığı otomobil, önündeki araca vurdu. Bu sırada panikle inen şoför, aracın sürücüsüz gitmesi üzerine metrelerce peşinden koştuğu otomobile binip kontrollü şekilde durdurdu. O anlar, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Bingöl merkez hastane kavşağındaki , ışıklarda bekleyen bir araca kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil de önündeki araca vurdu.

PANİKLE ARAÇTAN İNDİ

Bu sırada panikleyen sürücü, aracını kapatmadan otomobilden indi. Birkaç saniye bekleyen sürücü, aracın hareket etmesi ile ikinci şoku yaşadı.

PEŞİNDEN KOŞTU

Sürücüsü olmadan ilerleyen otomobilin peşinden koşan vatandaş, yetiştiği araca binip kontrollü şekilde sağa çekerek durdurdu. O anlar başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlginç anlar! Kazanın şokuyla indiği arabasının peşinden böyle koştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
img

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp
img

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
img

İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Yüksel:

Günün en masum haberi olabilir :))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
Szymanski, Rangers'a attığı gollerle tarihe geçti

Attığı gollerle tarihe geçti
Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp
Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye'den bir stadyum 2. sırada

Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi

İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.