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Bingöl'de 4 araçlı zincirleme kaza

Bingöl'de 4 araçlı zincirleme kaza
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Bingöl'de Çapakçur Köprüsü üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı. Yaralanan olmazken, polis ekipleri trafiği kontrollü sağladı.

Bingöl'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, merkez Çapakçur Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil, bir ticari taksi ile bir panelvan aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede trafik güvenliğini sağlayarak ulaşımın kontrollü şekilde devam etmesini sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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