Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
Bingöl-Muş kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bingöl'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Olay, Bingöl-Muş kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa