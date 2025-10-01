Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bingöl'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Olay, Bingöl-Muş kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL