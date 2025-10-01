Haberler

Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Güncelleme:
Bingöl-Muş kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Olay, Bingöl-Muş kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
