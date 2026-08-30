Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Bingöl'ün Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Rüya Sokak'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bingöl'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Rüya Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 araç çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı