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Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bingöl'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Bingöl'ün Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Rüya Sokak'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bingöl'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Rüya Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 araç çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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