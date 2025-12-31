Bingöl'de bazı yollar kar yağışı nedeniyle trafiğine kapatıldı

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı karayolları tır ve ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Bingöl-Erzurum Devlet Yolunun 0-88 kilometreleri arası (Kervansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası), yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.50 itibarıyla tır trafiğine kapatıldı. Ayrıca, Bingöl-Elazığ Yolu'nun 0-46 kilometreleri arası da olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Öte yandan, Karlıova/Kargapazarı İl Yolunun 0-9 kilometreleri arası da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.35 itibarıyla tır trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin kapatılan güzergahlarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, sürücülerden dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yetkililerin uyarılarını takip etmeleri istendi. - BİNGÖL