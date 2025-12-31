Haberler

Bingöl'de bazı yollar kar yağışı nedeniyle trafiğine kapatıldı

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve ağır taşıt trafiğine kapatılan karayolları, ekiplerin karla mücadele çalışmalarıyla açılmaya çalışılıyor. Sürücülerden dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı karayolları tır ve ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Bingöl-Erzurum Devlet Yolunun 0-88 kilometreleri arası (Kervansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası), yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.50 itibarıyla tır trafiğine kapatıldı. Ayrıca, Bingöl-Elazığ Yolu'nun 0-46 kilometreleri arası da olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici olarak ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Öte yandan, Karlıova/Kargapazarı İl Yolunun 0-9 kilometreleri arası da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.35 itibarıyla tır trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin kapatılan güzergahlarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, sürücülerden dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yetkililerin uyarılarını takip etmeleri istendi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
