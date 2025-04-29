Bingöl'de varil patladı! Panik anları kameralarda
Bingöl'de bir atölyede spiral makinesi ile kesilmek istenen varilin patlaması sonucu atölye sahibi hafif yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bingöl'de bir atölyede spiral makinesiyle kesilmek istenen varil bir anda patladı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyünde bulunan bir atölyede, atölye sahibi Faruk O., atık yağ taşımada kullanılan boş varili spiral makinesiyle kesmek istedi. Kesim esnasında varil, adeta bomba gibi patladı.
BÜYÜK PANİK
Faruk O., elinden hafif yaralanırken yanındaki 2 arkadaşı da büyük panik yaşayarak kaçışmaya başladı. Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN TURHAN - 3.Sayfa