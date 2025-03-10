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Bingöl'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu
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Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada ruhsatsız bir tabanca ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 1 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güven için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet fişek ve toplam 6.17 gram esrar maddesi ele geçirildi. Toplam 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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