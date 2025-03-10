Bingöl'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu
Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada ruhsatsız bir tabanca ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 1 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güven için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet fişek ve toplam 6.17 gram esrar maddesi ele geçirildi. Toplam 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa