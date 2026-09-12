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Bingöl’de uyuşturucu ve asayiş operasyonlarında 6 tutuklama

Bingöl’de uyuşturucu ve asayiş operasyonlarında 6 tutuklama
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Bingöl’de polis ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, yakalanan 25 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Bingöl'de polis ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, yakalanan 25 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-11 Eylül 2026 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 372,23 gram esrar, 45 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 18 kurusıkı fişek ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 25 şahıs yakalanırken, 6 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şahsa idari para cezası uygulandı. 9 şahsın ise serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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