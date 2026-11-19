Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 830 gramdan fazla skunk ve uyuşturucu madde emdirildiği değerlendirilen bez parçası ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 830,75 gram skunk maddesi, metamfetamin maddesi emdirildiği değerlendirilen bez parçası ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı