Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele: 2 tutuklama

Güncelleme:
Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalandı, bunlardan 2'si tutuklandı. Yapılan aramalarda esrar ve suç geliri ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürülür. Bu çerçevende 3 şüpheli şahıs yakalandı.Yapılan üst araması ve ikamet araması neticesinde; 15.06 gram esrar, 3.94 gram kubar esrar ve suç geliri olduğu değerlendirilen 5 bin 910 TL ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli şahıstan 1'i serbest bırakılırken, adli mercilere sevk edilen 2'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

