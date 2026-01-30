Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele: 2 tutuklama

Bingöl'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürülür. Bu çerçevende 3 şüpheli şahıs yakalandı.Yapılan üst araması ve ikamet araması neticesinde; 15.06 gram esrar, 3.94 gram kubar esrar ve suç geliri olduğu değerlendirilen 5 bin 910 TL ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli şahıstan 1'i serbest bırakılırken, adli mercilere sevk edilen 2'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL