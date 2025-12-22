Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerin yaptığı çalışmada, 4 bin 968 adet sentetik ecza ele geçirildi. Suçüstü yapılan ve gözaltın alınan şüpheli çıkardığı adli makamlarca "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL