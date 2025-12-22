Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 968 adet sentetik ecza ele geçirildi. Suçüstü yakalanan bir şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerin yaptığı çalışmada, 4 bin 968 adet sentetik ecza ele geçirildi. Suçüstü yapılan ve gözaltın alınan şüpheli çıkardığı adli makamlarca "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa