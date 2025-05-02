İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu
Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi

Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
Dünyanın gözü bu bacadan çıkacak dumanda! Papa seçiminde Konklav süreci başlıyor

Dünyanın gözü bu bacadan çıkacak dumanda

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 1 kişi tutuklanırken, dolandırıcılık suçundan aranan bir şahıs da yakalandı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda 7.17 gram Metamfetamin, 1.55 gram esrar, 2.48 gram toz esrar, 5.78 gram kenevir tohumu ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı. Aynı zamanda Karlıova ilçesinde yapılan çalışmalarda ise 4.5 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan dolandırıcılık suçundan aranması bulunan bir şahsın yakalandığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.