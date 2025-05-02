Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 1 kişi tutuklanırken, dolandırıcılık suçundan aranan bir şahıs da yakalandı.
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda 7.17 gram Metamfetamin, 1.55 gram esrar, 2.48 gram toz esrar, 5.78 gram kenevir tohumu ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı. Aynı zamanda Karlıova ilçesinde yapılan çalışmalarda ise 4.5 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan dolandırıcılık suçundan aranması bulunan bir şahsın yakalandığı bildirildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa