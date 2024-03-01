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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 şahıs tutuklandı

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 9 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 4 şahıs tutuklandı.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 şahıs tutuklandı

BİNGÖL - Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 9 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüzce 23-26 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 9 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş ve 4 şahıs tutuklanmıştır. Uyuşturucu tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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