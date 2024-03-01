Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 şahıs tutuklandı

BİNGÖL - Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda 9 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüzce 23-26 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 9 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş ve 4 şahıs tutuklanmıştır. Uyuşturucu tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.