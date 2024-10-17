Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Esrar ve 190 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 4 kilo 576 gram esrar ile 190 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Genç ve Karlıova ilçelerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede 2 farklı noktada, 4 kilo 576 gram kubar esrar ile 190 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL