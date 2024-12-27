Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12.05 gram kubar, 15.18 gram toz esrar ile bir adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan PAYP maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. - BİNGÖL