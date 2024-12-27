Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalanırken, 12.05 gram kubar ve 15.18 gram toz esrar ile bir adet uyuşturucu içim maddesi ele geçirildi.
Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12.05 gram kubar, 15.18 gram toz esrar ile bir adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan PAYP maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa