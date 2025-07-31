Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2365 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 365 kök kenevir ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından uyuşturucu madde imal, ticareti ve yasadışı ekimlerin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 farklı noktada 2 bin 365 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BİNGÖL