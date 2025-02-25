Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltında
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4.5 gram metamfetamin ele geçirildi ve 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Bingöl'de düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 fişek halinde 4.5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa