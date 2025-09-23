Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede şüpheliler üzerinde ve ikamet adresinde yapılan aramada; 260,38 gram skunk maddesi, 22 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 20 fişek ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - BİNGÖL