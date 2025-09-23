Haberler

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonda 260,38 gram skunk, 22 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 20 fişek ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede şüpheliler üzerinde ve ikamet adresinde yapılan aramada; 260,38 gram skunk maddesi, 22 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 20 fişek ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu

Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?

Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.