Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 156 Gram Kokain ile Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 156 Gram Kokain ile Şüpheli Tutuklandı
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Bingöl'de polis ekipleri, bir otobüste 156 gram kokain ile yakalanan bir şüpheliyi tutukladı. Bingöl Valisi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında zehir tacirlerine karşı kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Bingöl'de uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı

BİNGÖL - Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 156 gram kokain ile yaşanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'de güvenlik güçlerinin uyuşturucu mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede polis ekipleri tarafından yapılan çalışanda bir otobüs içerinde 156 gram kokain maddesi ile yakalanan şüpheli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta yaptığı açıklamada, "Bakanımızdan aldığımız talimat ve güvenle Bingölde zehir tacirlerine hayatı dar etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda üzerindeki 156 gram kokainle batı illerinden otobüsle ilimize gelip bayram yoğunluğunda ilimizde piyasa yapmayı düşünen bir zehir taciri projeli bir çalışma ile emniyetimizin pençesine düştü. Olayla ilgili yakalanan şahıs tutuklanarak Elazığ Cezaevine gönderildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / REMZİ BURULDAY - 3.Sayfa
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