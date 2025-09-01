Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Bingöl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 111,2 gram esrar ve 4,78 gram metamfetamin ele geçirirken, 7 şüpheli yakalandı. 1 kişi tutuklandı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada, 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan uygulamalarda 111,2 gram esrar maddesi ile 4,78 gram metamfetamin ele geçirildi. Uygulamalarda 7 şüpheli şahıs yakalanırken 1 şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
