Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bingöl'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada, 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan uygulamalarda 111,2 gram esrar maddesi ile 4,78 gram metamfetamin ele geçirildi. Uygulamalarda 7 şüpheli şahıs yakalanırken 1 şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BİNGÖL