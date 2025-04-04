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Bingöl'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

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Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, şüpheli bir kişinin üzerinde 5.50 gram esrar maddesi ele geçirildi ve gözaltına alındı.

Bingöl'de üzerinden uyuşturucu madde çıkan şahıs gözaltına alındı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine bir şahıs durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 5.50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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