Bingöl'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Bingöl'de üzerinden uyuşturucu madde çıkan şahıs gözaltına alındı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine bir şahıs durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 5.50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - BİNGÖL