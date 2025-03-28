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Bingöl'de trafik kazası: Aynı aileden 5 kişi yaralandı

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Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili bariyerlere çarptı. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de trafik kazası: Aynı aileden 5 kişi yaralandı

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza Genç köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 CEY 285 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar kaldırıldıkları Genç İlçe Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesine nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ATAN - 3.Sayfa
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