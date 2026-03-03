İstinat duvarına çarpan otomobil devrildi: 5 yaralı

Bingöl'de otomobilin istinat duvarına çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu üzerinde meydana geldi. Denilen bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan 16 MBB 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

