Bingöl'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bingöl'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Kültür Çevreyolu Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GLG 002 ile 35 ANB 063 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç yan yattı. Kazada, biri bebek 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİNGÖL