Haberler

Bingöl'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bingöl'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Kültür Çevreyolu Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GLG 002 ile 35 ANB 063 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç yan yattı. Kazada, biri bebek 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır, 23 yaralı

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
İzmir'deki karakol saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

İzmir'deki karakol saldırısından acı haber! Şehit sayısı yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.